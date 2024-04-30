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Їздять без документів - у ТЦК прокоментували ситуацію із мобілізацією водіїв фур міжнародних рейсів
Їздять без документів — у ТЦК прокоментували ситуацію із мобілізацією водіїв фур міжнародних рейсівhttps://racurs.ua/ua/n194873-yizdyat-bez-dokumentiv-u-tck-prokomentuvaly-sytuaciu-iz-mobilizaciieu-vodiyiv-fur-mijnarodnyh.htmlРакурс
У ТЦК прокоментували ситуацію із мобілізацією водіїв фур міжнародних рейсів.
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Відправлення водіїв вантажівок до ТЦК та СП повʼязано з тим, що під час огляду документів не завжди є можливість на місці перевірити всі військово-облікові дані, повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.
Це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, — заявили в ОТЦК та СП.
У пресслужбі наголосили, «якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи».
Також за їх словами, вантажівка у випадку, коли водія відправляють до ТЦК, залишається під наглядом представників правоохоронних органів.
Водночас скарги водіїв про доправлення до центрів комплектування силоміць там не прокоментували.
Раніше «Ракурс» писав про заяву АСМАП — Асоціації міжнародних автоперевізників. Там стверджували, що під час повернення в Україну з-за кордону водіїв зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК, а якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць.
Звʼязок із такими водіями майже одразу зникає, тим часом автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере. При цьому саме мобілізовані водії несуть відповідальність за вантаж, який вони залишають на дорозі, — повідомляє (АсМАП).