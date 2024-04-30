Їздять без документів - у ТЦК прокоментували ситуацію із мобілізацією водіїв фур міжнародних рейсів

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Ракурс

У ТЦК прокоментували ситуацію із мобілізацією водіїв фур міжнародних рейсів.

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Відправлення водіїв вантажівок до ТЦК та СП повʼязано з тим, що під час огляду документів не завжди є можливість на місці перевірити всі військово-облікові дані, повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.

Це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, — заявили в ОТЦК та СП.

У пресслужбі наголосили, «якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи».

Також за їх словами, вантажівка у випадку, коли водія відправляють до ТЦК, залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

Водночас скарги водіїв про доправлення до центрів комплектування силоміць там не прокоментували.

Раніше «Ракурс» писав про заяву АСМАП — Асоціації міжнародних автоперевізників. Там стверджували, що під час повернення в Україну з-за кордону водіїв зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК, а якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць.