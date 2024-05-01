Поліція та спецпризначенці жорстко відтіснили протестувальників від будівлі парламенту Грузії

https://racurs.ua/ua/n194887-policiya-ta-spepryznachenci-jorstko-vidtisnyly-protestuvalnykiv-vid-budivli-parlamentu-gruziyi.html

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У столиці Грузії на мітингу проти законопроєкту про «іноагентів» сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

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«Ехо Кавказу» повідомляє, що спецпризначенці відтісняли учасників акції від будівлі парламенту, застосовуючи фізичну силу, перцевий газ та водомет. Є постраждалі.

Уночі грузинська поліція кілька разів намагалась жорстко розігнати протестувальників, які незгодні з законопроєктом про «іноагентів» — до людей застосували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністра внутрішніх справ припинити розгін мирної демонстрації. Там виправдовуються, що акція нібито «вийшла за рамки закону, а протестувальники не підкорялись вимогам правоохоронців». Станом на 5.00 спецпризначенці таки відступили, а люди повернулися до будівлі парламенту Грузії й продовжили протест.

У ході розгону акції протесту в центрі Тбілісі побито американського адвоката Теда Джонаса. За даними грузинського сайту Sova, громадянин США зазнав фізичного насильства з боку силовиків. Телекомпанія Formula повідомляє, що у чоловіка вибиті зуби, у нього перелом носа.

На акції в Тбілісі силовиками жорстоко побили також голову найбільшої опозиційної партії Грузії «Єдиного національного руху» Левана Хабеїшвілі. На фотографії, що з’явилася у ЗМІ, на обличчі політика видно сліди сильних побоїв.

Спецпризначенці застосовували силу і до інших протестувальників, багато з них було побито. Десятки маніфестантів постраждали внаслідок застосування владою сльозогінного газу. Серед тих, кому була потрібна медична допомога, опинилися і співробітники медіа.

Під ранок поліція та спецназ відтіснили протестувальників від будівлі парламенту Грузії.

30 квітня в парламенті Грузії розпочалося друге читання спірного законопроєкту про «іноземний вплив». Загалом він має пройти три читання, датою останнього визначили 17 травня.

Громадські організації та опозиційні партії називають закон «російським» і вважають, що його метою є ліквідація організацій, які опікуються розвитком демократії, і блокування процесу вступу до Євросоюзу. Негативно висловлюються про законопроєкт ЄС та США.

Партія «Грузинська мрія» стверджує, що законопроєкт має на меті стимулювати прозорість неурядових організацій і засобів інформації.