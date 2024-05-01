Туманність Кінська голова, джерело: ESO

https://racurs.ua/ua/n194907-djeyms-vebb-zrobyv-unikalnyy-znimok-znamenytoyi-tumannosti-kinska-golova-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив найчіткіші інфрачервоні зображення на сьогоднішній день збільшеної частини одного з найбільш характерних об'єктів у нашому небі — туманності Кінська Голова.

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Ці спостереження показують верхню частину «гриви коня» або краю цієї знакової туманності в абсолютно новому світлі, зафіксувавши складність регіону з безпрецедентною просторовою роздільною здатністю, повідомляє видання EurekAlert.

Нові зображення Вебба показують частину неба в сузір’ї Оріон, у західній частині щільного регіону, відомого як молекулярна хмара Оріона B. З турбулентних хвиль пилу та газу піднімається туманність Кінська Голова, також відома як Барнард 33, яка розташована на відстані приблизно 1,3 тис. світлових років від нас, — зазначає видання.

Туманність утворилася з колапсуючої міжзоряної хмари матеріалу та світиться, оскільки її освітлює розташована поруч гаряча зірка. Газові хмари, що оточують Кінську Голову, вже розвіялися, але виступаючий стовп складається з щільніших згустків матеріалу, тому його важче руйнувати.

За оцінками астрономів, Кінській Голові залишилося існувати близько 5 млн років, перш ніж вона теж розпадеться, — вказано у статті.

Зазначається, що завдяки інструментам телескопа MIRI і NIRCam міжнародна команда астрономів вперше виявила дрібномасштабні структури освітленого краю Кінської Голови:

коли ультрафіолетове світло випаровує пилову хмару, частинки пилу змітаються з хмари разом із нагрітим газом. «Вебб» виявив мережу тонких особливостей, що супроводжують цей рух;

спостереження також дозволили астрономам дослідити, як пил блокує і випромінює світло, і краще зрозуміти багатовимірну форму туманності;

надалі астрономи мають намір вивчити отримані спектроскопічні дані, щоб отримати уявлення про еволюцію фізичних і хімічних властивостей матеріалу, який спостерігається в туманності.

Джерело: EurekAlert