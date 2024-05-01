Окупанти примусово виселяють жителів трьох населених пунктів Херсонщини

Рашисти проводять примусову евакуацію на ТОТ, карта: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n194910-okupanty-prymusovo-vyselyaut-jyteliv-troh-naselenyh-punktiv-hersonschyny.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки.

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Про це сьогодні, 1 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від місцевого підпілля інформацію.

Зазначається, що окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах:

населення тимчасово розміщують у населених пунктах Півдня Херсонської області та у Криму;

приміщення, де їх розміщують, навмисно переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у рф, а чоловіків — спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

Населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу, — зазначають у ЦНС. — Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти.

За інформацією ЦНС, паралельно з цими заходами окупанти також облаштовують накриття сіткою над автомобільною дорогою Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське.

Сітки закріплюють на деревах та стовпах уздовж дороги. Таким чином окупанти намагаються уберегти свою техніку від українських дронів, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що такі дії нацистів є частиною російського плану з витіснення українців з прифронтових ділянок, що є складовою геноциду українського населення та цілковитої зміни демографічного складу на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу України.