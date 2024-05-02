ГУР оприлюднило докази використання рф дронів-камікадзе над реакторами ЗАЕС. Фото:

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Армія рф використовує дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

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Воєнна розвідка України здобула відповідні докази. Відео з ворожого FPV-дрона, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D. TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам Міністерством оборони рф. З’ясувалося, що траєкторія польоту цього дрона пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які рф постійно обстрілює. Про це 2 квітня повідомили в ГУР.

Перелічені факти і докази — чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об'єкті, яка може мати катастрофічні наслідки, — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 30 квітня представник ГУР Андрій Черняк у коментарі «Бабелю» заявив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників. Загарбники обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора «атомки» й з літа 2023 року використовує станцію для тренувань операторів дронів. Цим займається так звана школа «арханґєл», яка фінансується головним управлінням Генштабу ЗС рф.