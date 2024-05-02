Російські військові стратили щонайменше 15 бійців. Фото:

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Ракурс

Росіяни страчують українських полонених або військових, які хочуть здатися у полон.

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Солдати рф з грудня 2023 року стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Також ворог розстріляв щонайменше шістьох бійців ЗСУ, які вже здалися у полон. Такі випадки треба розслідувати як воєнні злочини. Про це повідомила правозахисна організація Human Rights Watch.

Позасудові страти — чи вбивства — тих, хто здався в полон і поранених українських солдатів, холоднокровно застрелених, що категорично заборонено міжнародним правом, — теж належать до цієї ганебної спадщини, — зазначив заступник директора з питань криз і конфліктів Human Rights Watch Белкіс Вілле.

Правозахисники дослідили три випадки розстрілу щонайменше 12 українських військових. Вони проаналізували відео, які з’явилися у соцмережах 2 та 27 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року.

У цих випадках бійці ЗСУ точно показували, що хотіли здатися у полон. Міжнародне право вказує, що в таких випадках військові вважаються такими, що вийшли з бою.

Також експертами був вивчений відеоролик за 19 лютого. Там було показано, як двоє окупантів страчують трьох неозброєних українських солдатів, які здалися у полон. П’ятий випадок встановив, що росіяни стратили щонайменше шість захисників.

Human Rights Watch надіслала запит російському міністру оборони Сергію Шойгу, де попросила прокоментувати описані вище інциденти. У Москві не забажали відповідати.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими. Випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника у Чернігівській області.