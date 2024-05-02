Маленький уряд з великим прем'єром. Як у Шмигаля хочуть змінити Кабмін?

https://racurs.ua/ua/n194935-u-shmygalya-bude-centr-uryadu-yak-reformuut-kabmin.html

Ракурс

Уряд Дениса Шмигаля готується до реформування. Про це вже декілька місяців пишуть українські медіа.

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УП 2 травня розповіла, що в оточенні прем'єра намагаються повернутись до ідеї створення так званого Центру уряду. Кажучи ширше, думають не про зміну людей, а про трансформацію Кабміну як такого.

4 березня прем'єр Шмигаль одночасно анонсував і переформатування структури Кабміну, і створення Центру уряду. Однак механічне об'єднання відомств не розв’язує структурну проблему українського уряду. Біда не лише у кількості міністерств, а й у тому, що кожне з них — це окрема цитадель, яка живе власним життям.

Центр уряду має стати єдиною, професійною, в доброму сенсі слова бюрократичною машиною, яка забезпечуватиме діяльність всього Кабміну одразу. Саме на ньому, а не на командах окремих міністерств, має лежати експертний, юридичний, фінансовий бік реформ, підготовка проєктів постанов, написання законопроєктів тощо. Він і має відстежувати, щоб нові зміни відповідали стратегічному курсу і політичній програмі Кабміну.

Єдиний нюанс, який насторожує - це миттєве і дуже відчутне посилення ролі прем'єра. Маючи в руках такий Центр, глава уряду зможе в режимі реального часу диктувати умови будь-яким міністерствам, впливати на те, чим вони займаються, які гроші й на які програми отримують, які й коли проєкти зможуть винести на Кабмін.

За даними джерел УП, у квітні в ОП розглядали кілька варіантів укрупнення міністерств. Мінветеранів хотіли об'єднати з Міноборони. Однак західні партнери виступили проти такого рішення. Така ж доля у Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За даними УП, після консультації з партнерами влада вирішила залишити МінТОТ без змін.

Також в ОП розглядали варіант приєднання Мінагрополітики до Мінекономіки. Зрештою від цієї ідеї також відмовилися. Зокрема, тому що попередній досвід з об'єднанням цих відомств був невдалим. Крім того, хотіли ліквідувати Міністерство молоді та спорту, натомість створити кілька окремих державних агенцій. Проте керівництво ОП і Кабміну вирішило не робити цього напередодні Олімпійських ігор.

Ще остаточно не визначена доля Мінкульту. Є ймовірність, що найближчим часом його взагалі розформують. За словами джерел УП в уряді, є варіант залишити «міністерство пропаганди», тобто інформполітики, а культуру виокремити в якусь державну службу чи інший орган.