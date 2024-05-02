З’явились супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму

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«Радіо Свобода» опублікувало супутникові знімки від Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів ЗС України по військовому аеродрому «Джанкой» в Криму в ніч проти 30 квітня.

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Супутник зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі. Найімовірніше, це була російська система ППО С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС.

Голова підконтрольної Росії адміністрації окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в ніч на 30 квітня півострів був атакований ракетами ATACMS, а телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки кримського аеродрому були поранені п’ятеро військовослужбовців РФ.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі — найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. Про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня, який є у розпорядженні «Схем».

Судячи з супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського — одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.

Збройні сили України офіційно не коментували удари по військовому аеродрому в Джанкої.