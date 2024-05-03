Зруйнована росіянами Бородянка. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n194981-na-vidnovlenni-borodyanky-na-kyyivschyni-znykly-20-mln-grn.html

Ракурс

На відновленні селища Бородянка в Київській області «зникли» майже 20 млн грн.

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Ревізія діяльності Бородянської селищної ради виявила збитки на 19,8 млн грн. Ці кошти були спрямовані на відновлення цього населеного пункту, який дуже сильно постраждав внаслідок російських обстрілів на самому початку повномасштабної війни. Про це 3 травня повідомила прес-служба Північного офісу Державної аудиторської служби.

Аудитори з’ясували, що селищна рада мала встановити металопластикові вікна на суму 14 млн грн. Однак це не було зроблено. Більше того, роботи проводитися за значно вищими цінами, ніж ринкові. Таким чином було неефективно використано 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Також було встановлено, що згідно з чек-листами за програмою «єВідновлення» на ремонт пошкоджених будинків було надано грошей на суму 2,6 млн грн. Але така сама сума, за рахунками, була витрачена на ті самі роботи, що призвело до їхнього фактичного подвоєння.

Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків, — зазначили в Держаудитслужбі.

Аудитори передали інформацію про виявлені порушення до Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, ДБР викрило у Києві злочинну групу, яка організовувала оборудки з одягом та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Зловмисники вкрали бронежилетів, шоломів, зимових та літніх комплектів одягу й взуття на щонайменше 3,6 млн грн.