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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

430 рашистів «відмінусували» спецпризначенці СБУ за два тижні (ВІДЕО)

4 тра 2024, 14:04
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Бійці Служби України безпеки продовжують закидати окупантів вибуховими «подарунками» просто з неба.


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В результаті лише за два тижні російські окупанти втратили 458 осіб. Про це сьогодні, 4 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Також за цей період ворог втратив:

  • 25 танків;
  • 65 ББМ;
  • 59 артилерійських систем;
  • 13 систем ППО;
  • 251 одиницю військового транспорту;
  • 119 позицій та укріплень;
  • шість складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Джерело: Ракурс


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