Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194993-430-rashystiv-vidminusuvaly-specpryznachenci-sbu-za-dva-tyjni-video.html

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Бійці Служби України безпеки продовжують закидати окупантів вибуховими «подарунками» просто з неба.

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В результаті лише за два тижні російські окупанти втратили 458 осіб. Про це сьогодні, 4 травня, повідомив прес-центр СБУ.

Також за цей період ворог втратив: