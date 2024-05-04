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Знищення російських загарбників, скріншот відео
430 рашистів «відмінусували» спецпризначенці СБУ за два тижні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194993-430-rashystiv-vidminusuvaly-specpryznachenci-sbu-za-dva-tyjni-video.htmlРакурс
Бійці Служби України безпеки продовжують закидати окупантів вибуховими «подарунками» просто з неба.
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В результаті лише за два тижні російські окупанти втратили 458 осіб. Про це сьогодні, 4 травня, повідомив прес-центр СБУ.
Також за цей період ворог втратив:
- 25 танків;
- 65 ББМ;
- 59 артилерійських систем;
- 13 систем ППО;
- 251 одиницю військового транспорту;
- 119 позицій та укріплень;
- шість складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.