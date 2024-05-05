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У Бога на плечі – шеврон з українським прапором: Великоднє привітання президента
У Бога на плечі — шеврон з українським прапором: Великоднє привітання президента (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195013-u-boga-na-plechi-shevron-z-ukrayinskym-praporom-velykodnie-pryvitannya-prezydenta-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський записав тепле та щире вітання до українців з нагоди Великодня.
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Відео опубліковане 5 травня у соцмережах президента.
Зеленський зняв своє звернення на тлі Софійського собору Києва.
Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть, — сказав глава держави.
Він вважає, що українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи — перед загарбниками й окупантами.
Усіх нас обʼєднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях, — сказав у зверненні Зеленський.