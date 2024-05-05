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Ракурс
У Бога на плечі – шеврон з українським прапором: Великоднє привітання президента

У Бога на плечі — шеврон з українським прапором: Великоднє привітання президента (ВІДЕО)

5 тра 2024, 09:10
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Президент України Володимир Зеленський записав тепле та щире вітання до українців з нагоди Великодня.


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Відео опубліковане 5 травня у соцмережах президента.

Зеленський зняв своє звернення на тлі Софійського собору Києва.

Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть, — сказав глава держави.

Він вважає, що українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи — перед загарбниками й окупантами.

Усіх нас обʼєднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях, — сказав у зверненні Зеленський.

Джерело: Ракурс


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