У Бога на плечі – шеврон з українським прапором: Великоднє привітання президента

https://racurs.ua/ua/n195013-u-boga-na-plechi-shevron-z-ukrayinskym-praporom-velykodnie-pryvitannya-prezydenta-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський записав тепле та щире вітання до українців з нагоди Великодня.

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Відео опубліковане 5 травня у соцмережах президента.

Зеленський зняв своє звернення на тлі Софійського собору Києва.

Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть, — сказав глава держави.

Він вважає, що українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи — перед загарбниками й окупантами.