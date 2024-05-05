"Слуга" Безугла розкритикувала українців за фото з пасками

https://racurs.ua/ua/n195023-sluga-bezugla-rozkrytykuvala-ukrayinciv-za-foto-z-paskamy.html

Ракурс

Нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкритикувала українців за те, що вони виставляють під час війни у соцмережі фото з пасками та з «домашнім затишком».

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Вона вважає, що це неприємно бачити українських військових. Відповідний запис Безугла опублікувала у Великдень, 5 травня, на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше Мар’яна на своїй сторінці у соціальній мережі опублікувала світлини Хрещатика та майдану Незалежності. Політикиня підписала фото: «Центр столиці з присмаком кладовища і лате».