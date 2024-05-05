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Ракурс
"Слуга" Безугла розкритикувала українців за фото з пасками

«Слуга» Безугла розкритикувала українців за фото з пасками

5 тра 2024, 14:27
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Нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкритикувала українців за те, що вони виставляють під час війни у соцмережі фото з пасками та з «домашнім затишком».


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Вона вважає, що це неприємно бачити українських військових. Відповідний запис Безугла опублікувала у Великдень, 5 травня, на своїй сторінці у Фейсбук.

Раніше Мар’яна на своїй сторінці у соціальній мережі опублікувала світлини Хрещатика та майдану Незалежності. Політикиня підписала фото: «Центр столиці з присмаком кладовища і лате».

Джерело: Ракурс


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