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"Слуга" Безугла розкритикувала українців за фото з пасками
«Слуга» Безугла розкритикувала українців за фото з паскамиhttps://racurs.ua/ua/n195023-sluga-bezugla-rozkrytykuvala-ukrayinciv-za-foto-z-paskamy.htmlРакурс
Нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкритикувала українців за те, що вони виставляють під час війни у соцмережі фото з пасками та з «домашнім затишком».
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Вона вважає, що це неприємно бачити українських військових. Відповідний запис Безугла опублікувала у Великдень, 5 травня, на своїй сторінці у Фейсбук.
Раніше Мар’яна на своїй сторінці у соціальній мережі опублікувала світлини Хрещатика та майдану Незалежності. Політикиня підписала фото: «Центр столиці з присмаком кладовища і лате».