Наслідки російської дронової атаки на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n195026-rashysty-skynuly-z-drona-granatu-na-avto-na-donechchyni-poraneno-cyvilnyh-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 5 травня, близько 9.00 вдарили по Покровському району Донецької області.

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Влучання відбулося по території села Михайлівка Новогродівської територіальної громади, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями до лікарні доставлено:

68-річного чоловіка;

жінок віком 49 та 67 років.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу «Ф-1», — зазначають у прокуратурі.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).