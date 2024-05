Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні, 5 травня, прибув до Франції, розпочавши перше з часу епідемії коронавірусу турне країнами Європи.

Про це повідомляє китайське центральне телебачення CCTV.

До Парижа він прибув о 15.40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

У заяві після прибуття Сі Цзіньпін зауважив, що його візит відбувається з нагоди 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Францією. Він зазначив, що планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити двосторонні відносини між двома державами, відносини Китаю з Євросоюзом, а також «основні міжнародні та регіональні проблеми».

