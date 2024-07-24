Зеленський заявив про підтвердження від Китаю, що він не постачатиме зброю рф

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Володимир Зеленський заявив про підтвердження від Китаю, що він не постачатиме зброю росії.

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Про це президент України заявив після доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Кулеба поїхав до Китаю із триденним візитом.

Влада Китаю і раніше заявляла, що не надає зброю жодній зі сторін, за їхнім висловленням, «української кризи».

За даними західних ЗМІ, за час війни в Україні Китай став для росії основним постачальником товарів, необхідних для різних озброєнь, у тому числі ракет. Цього місяця лідери НАТО заявили, що Китай є «вирішальним чинником» війни росії проти України.

Нагадаємо, що 4 липня президент Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що Україна не має стовідсоткових доказів, що зброя Китаю потрапляє до росії, й нагадав, що Сі запевняв його в цьому.