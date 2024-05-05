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Rheinmetall поставить Україні прототипи новітніх артснарядів, фото: Міноборони України

Україна отримає прототипи артснарядів з дальністю 100 км — Rheinmetall

5 тра 2024, 20:58
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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує цього року поставити в Україну «сотні тисяч» боєприпасів, серед яких — прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.


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Про це заявив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє видання Handelsblatt.

Артилерія змінює правила, — наголосив Паппергер, маючи на увазі війну в Україні.

Зазначається, що росія стріляє великою кількістю артилерійських боєприпасів, на що Україна може лише обмежено відповісти через брак боєприпасів.

Західний світ не готовий до звичайної війни, — зазначив Паппергер.

І в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочувалися:

  • до російського вторгнення потужність Rheinmetall становила близько 70 тис. снарядів на рік;
  • цього року очікується вже потужність у 700 тис., а у середньостроковій перспективі має бути 1,1 млн.

З цією метою Rheinmetall будує нові артилерійські заводи, зокрема у Литві. В Україні компанія також планує побудувати артилерійський завод разом із місцевим партнером по спільному підприємству. За словами Паппергера, США та Індія вже запитували Rheinmetall про інвестиції в артилерійський сектор.

Компанія також працює над захистом ланцюгів поставок, у що минулого року інвестувала близько 1,3 мільярда євро. Мета полягає в тому, щоб на кілька років створити запаси вибухівки, броні та боєприпасів.

Зазначається, що проблема полягає у відсутності наразі у Німеччині виробництва вибухівки. Значна частина вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах, надходить з Китаю — найбільшого у світі виробника вибухівки.

Джерело: Handelsblatt


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