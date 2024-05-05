Rheinmetall поставить Україні прототипи новітніх артснарядів, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n195036-ukrayina-otrymaie-prototypy-artsnaryadiv-z-dalnistu-100-km-rheinmetall.html

Ракурс

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує цього року поставити в Україну «сотні тисяч» боєприпасів, серед яких — прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.

.

Про це заявив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє видання Handelsblatt.

Артилерія змінює правила, — наголосив Паппергер, маючи на увазі війну в Україні.

Зазначається, що росія стріляє великою кількістю артилерійських боєприпасів, на що Україна може лише обмежено відповісти через брак боєприпасів.

Західний світ не готовий до звичайної війни, — зазначив Паппергер.

І в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочувалися:

до російського вторгнення потужність Rheinmetall становила близько 70 тис. снарядів на рік;

цього року очікується вже потужність у 700 тис., а у середньостроковій перспективі має бути 1,1 млн.

З цією метою Rheinmetall будує нові артилерійські заводи, зокрема у Литві. В Україні компанія також планує побудувати артилерійський завод разом із місцевим партнером по спільному підприємству. За словами Паппергера, США та Індія вже запитували Rheinmetall про інвестиції в артилерійський сектор.

Компанія також працює над захистом ланцюгів поставок, у що минулого року інвестувала близько 1,3 мільярда євро. Мета полягає в тому, щоб на кілька років створити запаси вибухівки, броні та боєприпасів.

Зазначається, що проблема полягає у відсутності наразі у Німеччині виробництва вибухівки. Значна частина вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах, надходить з Китаю — найбільшого у світі виробника вибухівки.

Джерело: Handelsblatt