Московити подали в розшук Авакова, Клімкіна та Гройсмана

МВС росії оголосило в розшук ще низку українських політиків.

https://racurs.ua/ua/n195052-moskovyty-podaly-v-rozshuk-avakova-klimkina-ta-groysmana.html

Ракурс

МВС росії оголосило в розшук ще низку українських політиків.

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У списку московитів колишній секретар РНБО Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, екскерівник антитерористичного центру при СБУ Василь Крутов, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Більшості з них закидають статті Кримінального кодексу, але які саме — невідомо. Данілов і Аваков внесені до списку «терористів і екстремістів» Росфінмоніторингу.

Напередодні російське МВС оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, пʼятого президента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка та колишнього очільника Міноборони Михайла Коваля.

Наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та очільника СБУ Василя Малюка.

Українська сторона сприймає ці розшуки як елемент пропаганди, яка ні на що не впливає.

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