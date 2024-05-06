ЦАХАЛ планує військову операцію проти ХАМАС попри застереження США

https://racurs.ua/ua/n195053-cahal-planuie-viyskovu-operaciu-proty-hamas-popry-zasterejennya-ssha.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю закликала жителів міста Рафах у секторі Ґази евакуюватися зі східних околиць, які розташовані поруч з ізраїльським кордоном.

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ЦАХАЛ збирається розпочати військову операцію проти ХАМАС навіть попри застереження США, повідомило видання Times of Israel.

Палестинцям пропонують переміститися в райони Аль-Мавасі та Хан-Юніс, у яких, як стверджується, розташована розширена гуманітарна зона.

Ця розширена гуманітарна зона охоплює польові шпиталі, намети і збільшену кількість продовольства, води, медикаментів і додаткових предметів постачання, — відзвітували ізраїльські військові.

У повідомленні також ідеться, що ЦАХАЛ і далі переслідуватиме терористів ХАМАС на всій території Ґази. Стверджується, що це триватиме доти, доки всі захоплені ними заручники не повернуться додому.

Видання The Times of Israel припускає, що звернення до жителів Рафаха може бути пов’язане з підготовкою наступу ізраїльських військових у цьому районі.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у телефонній розмові заявив главі Пентагону Ллойду Остіну про «безальтернативність» операції в Рафаху.

У ХАМАС вже відреагували на заяви ЦАХАЛ і заявили, що призупинять переговори з Ізраїлем, якщо той розпочне евакуацію з Рафаху.

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого тижня призупинила постачання боєприпасів американського виробництва до Ізраїлю, розповіли виданню Axios два ізраїльські чиновники.

З публікації неясно, чи йдеться про разову затримку чи тимчасову зупинку поставок. Чому зупинилися постачання, джерела видання не уточнили.

За їхніми словами, призупинення поставок, що сталося вперше з нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, викликало серйозне занепокоєння в уряді Ізраїлю, який почав з’ясовувати причини того, що сталося.

Axios зазначає, що затримка з постачанням снарядів відбулася на тлі критики всередині США, яку зазнає Байден через допомогу Ізраїлю.