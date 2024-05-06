У росії пригрозили прирівняти українські літаки F-16 до носіїв ядерної зброї

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Україна може отримати літаки F-16, фото: kyiv24.news
У росії пригрозили прирівняти українські літаки F-16 до носіїв ядерної зброїhttps://racurs.ua/ua/n195072-u-rosiyi-prygrozyly-pryrivnyaty-ukrayinski-litaky-f-16-do-nosiyiv-yadernoyi-zbroyi.htmlРакурс
росія сприйматиме винищувачі F-16, які планують передати Україні, як носії ядерної зброї.
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Відповідну заяву сьогодні, 6 травня, опублікувало міністерство закордонних справ країни-агресора.
У російському відомстві стверджують, що F-16 відносяться до платформ подвійного оснащення — «неядерного та ядерного».
Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який задіяний у так званих «спільних ядерних місіях» НАТО. Безвідносно того, в якій саме модифікації поставлятимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї і розглядатимемо цей крок США та НАТО як цілеспрямовану провокацію, — заявили у російському відомстві.
Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що ця країна планує розпочати відправлення Україні винищувачів F-16 Україні восени, слідом за Данією.