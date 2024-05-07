Половина ракет з КНДР, які московити запустили по Україні, збилися з траєкторії та вибухнули у повітрі

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Близько половини північнокорейських ракет, запущених рф по Україні, збилися з траєкторії та вибухнули у повітрі.

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В Офіс генпрокурора повідомили, що всього прокурори вивчили уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими росія намагалася завдати ударів по Україні з кінця грудня до кінця лютого.

Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені, — про це у коментарі Reuters розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Також там додали, що останній зафіксований запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого.

Три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Цілями інших були Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області.

Внаслідок атак північнокорейським озброєнням загинули 24 людини, 115 отримали поранення.