Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Половина ракет з КНДР, які московити запустили по Україні, збилися з траєкторії та вибухнули у повітрі

Половина ракет з КНДР, які московити запустили по Україні, збилися з траєкторії та вибухнули у повітрі

7 тра 2024, 19:39
999

Близько половини північнокорейських ракет, запущених рф по Україні, збилися з траєкторії та вибухнули у повітрі.


.

В Офіс генпрокурора повідомили, що всього прокурори вивчили уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими росія намагалася завдати ударів по Україні з кінця грудня до кінця лютого.

Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені, — про це у коментарі Reuters розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Також там додали, що останній зафіксований запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого.

Три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Цілями інших були Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області.

Внаслідок атак північнокорейським озброєнням загинули 24 людини, 115 отримали поранення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів