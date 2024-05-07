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Ракурс
У Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса, у записці вона просила винити у смерті "путіна і рускіх»

У Кропивницькому жінка впала з оглядового колеса, у записці вона просила винити у смерті «путіна і рускіх»

7 тра 2024, 20:38
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У дендропарку Кропивницького розбилася на смерть жінка, яка впала з оглядового колеса. Факт загибелі підтвердила речниця поліції області.


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Водночас у поліції та адміністрації парку поки що відмовляються від коментарів.

Представник адміністрації дендропарку у Кропивницькому, де сьогодні загинула жінка внаслідок падіння з оглядового колеса, повідомив «Суспільному», що загибла залишила передсмертну записку, в якій вона просить «нікого не звинувачувати у її смерті, а винити путіна і рускіх».

Відомо, що вона втратила на війні з росією близьку людину. Представник адміністрації попросив не називати його ім’я та прізвище. Також він розповів, що, за словами очевидців, жінка сама перехилилась через кабінку і випала, коли доїхала до верхівки атракціону. У неї залишився 15-річний син.

У Кропивницькому поліція відкрила кримінальну справу через загибель жінки. Розслідують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За словами речниці поліції Бевзенко, загиблій було 56 років, вона мешканка Кропивницького.

Джерело: Ракурс


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