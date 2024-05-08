Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: eutrophication&hypoxia

https://racurs.ua/ua/n195110-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 8 травня, перебувають два ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — сім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.