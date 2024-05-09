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Ракурс
Гранату часів Другої світової виявили у Львові, фото: ДСНС

У Львові під час демонтажу даху виявили боєприпас часів Другої світової (ФОТО)

9 тра 2024, 20:58
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У Львові під час демонтажу даху натрапили на боєприпас часів Другої світової війни.


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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Вчора до рятувальників надійшло повідомлення, що під час демонтажу старого даху в господарській будівлі натрапили на предмет ззовні схожий на боєприпас. Подія трапилась на території приватного господарства у м. Львові на вул. Варшавська, — вказано в повідомленні.

Фахівці встановили, що небезпечною знахідкою була ручна граната Ф-1 часів Другої Світової.

Всі необхідні дії, для знищення цього застарілого боєприпасу здійснено, — зазначають у ДСНС.

У ДСНС наголошують — навіть застарілі боєприпаси залишаються небезпечними.

У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101! — наголошують рятувальники.

Гранату часів Другої світової виявили у Львові, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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