Гранату часів Другої світової виявили у Львові, фото: ДСНС

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У Львові під час демонтажу даху натрапили на боєприпас часів Другої світової війни.

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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Вчора до рятувальників надійшло повідомлення, що під час демонтажу старого даху в господарській будівлі натрапили на предмет ззовні схожий на боєприпас. Подія трапилась на території приватного господарства у м. Львові на вул. Варшавська, — вказано в повідомленні.

Фахівці встановили, що небезпечною знахідкою була ручна граната Ф-1 часів Другої Світової.

Всі необхідні дії, для знищення цього застарілого боєприпасу здійснено, — зазначають у ДСНС.

У ДСНС наголошують — навіть застарілі боєприпаси залишаються небезпечними.