У Львові під час демонтажу даху виявили боєприпас часів Другої світової (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195169-u-lvovi-pid-chas-demontaju-dahu-vyyavyly-boieprypas-chasiv-drugoyi-svitovoyi-foto.htmlРакурс
У Львові під час демонтажу даху натрапили на боєприпас часів Другої світової війни.
Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Вчора до рятувальників надійшло повідомлення, що під час демонтажу старого даху в господарській будівлі натрапили на предмет ззовні схожий на боєприпас. Подія трапилась на території приватного господарства у м. Львові на вул. Варшавська, — вказано в повідомленні.
Фахівці встановили, що небезпечною знахідкою була ручна граната Ф-1 часів Другої Світової.
Всі необхідні дії, для знищення цього застарілого боєприпасу здійснено, — зазначають у ДСНС.
У ДСНС наголошують — навіть застарілі боєприпаси залишаються небезпечними.
У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101! — наголошують рятувальники.