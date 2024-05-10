Франція може передати Україні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності

https://racurs.ua/ua/n195189-franciya-moje-peredaty-ukrayini-rakety-scalp-z-vycherpanym-terminom-prydatnosti.html

Ракурс

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності.

.

Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації або були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу: «Оскільки ці ракети передбачається швидко пустити в дію проти росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою, — пише Deutsche Welle із посиланням на французьку медіакомпанію RFI.

Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis.

Видання RFI (Міжнародне радіо Франції) пише, що у так званих «коконах» зберігалися ракети з терміном зберігання, що закінчується, але все ще придатні до використання, а також вже частково розібрані ракети.

У перспективі вони підлягали утилізації, але Париж вирішив відновити їх і передати Україні, не зашкодивши таким чином власному стратегічному арсеналу. Їх відправили на завод виробника, де за три місяці відновили, пришвидшено протестували та відправили Україні.

Джерело RFI називає це «дуже ефективним економічним рішенням».