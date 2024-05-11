Жителів Сумщини закликають не відвідувати кладовища у 10-кілометровій прикордонній зоні

Жителів Сумщини закликають не відвідувати кладовища у 10-кілометровій прикордонній зоніhttps://racurs.ua/ua/n195216-jyteliv-sumschyny-zaklykaut-ne-vidviduvaty-kladovyscha-u-10-kilometroviy-prykordonniy-zoni.htmlРакурс
Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону.
Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.
В ОВА наголошують, що відвідування кладовищ у цій зоні може бути небезпечним.
Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території, — наголошує очільник ОВА Володимир Артюх.
У Сумській ОВА також нагадують, що в разі знаходження вибухонебезпечного пристрою слід:
- негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту;
- не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;
- припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
- не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.
Будьте уважні та обережні у ці поминальні дні! Бережіть себе та своїх рідних, — наголошують в ОВА.