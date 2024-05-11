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Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування прикордонних кладовищ, фото:

Жителів Сумщини закликають не відвідувати кладовища у 10-кілометровій прикордонній зоні

11 тра 2024, 12:42
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Жителям Сумщини рекомендовано утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.

В ОВА наголошують, що відвідування кладовищ у цій зоні може бути небезпечним.

Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території, — наголошує очільник ОВА Володимир Артюх.

У Сумській ОВА також нагадують, що в разі знаходження вибухонебезпечного пристрою слід:

  • негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту;
  • не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;
  • припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
  • не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Будьте уважні та обережні у ці поминальні дні! Бережіть себе та своїх рідних, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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