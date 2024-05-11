Найбільший пакет військової допомоги передасть Україні Велика Британія

Британці анонсували Україні військову допомогу. Фото:

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Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги для України.

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Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Лондон надасть Києву й важливе обладнання. Про це британське Міноборони 11 травня повідомило у соціальній мережі Х.

Зазначається, що Сили оборони отримають 4 млн набоїв до стрілецької зброї, понад 1 тис. 600 ракет та 400 транспортних засобів, включно з броньованими автомобілями 160 MRAP Husky.

Нагадаємо, 10 травня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Президент Джо Байден дав розпорядження державному секретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн дол. на потреби України.

У Пентагоні зазначили, що до пакету увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та NASAMS, ПЗРК Stinger, додаткові HIMARS з боєкомплектами, БМП Bradley, БТР M113 та бронемашини MRAP.