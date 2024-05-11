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Ракурс
Поліція евакуйовує цивільних. Фото: Нацполіція

Тисячу цивільних евакуювали з трьох громад Харківщини (ВІДЕО)

11 тра 2024, 20:20
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Триває евакуація мирних жителів з прикордонних населених пунктів Харківщини.


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Цивільне населення цього регіону потерпає від постійних обстрілів російської армії. Зараз низка населених прикордонних пунктів фактично непридатні для життя. Про це Національна поліція України повідомила у Facebook.

Вже два дні правоохоронці евакуюють мирних жителів з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад. Упродовж двох днів поліцейські вивезли 970 осіб, найбільше з Вовчанської громади — 441 цивільного.

В Нацполіції наголосили, що екіпажі патрульних на Харківщині працюють в надважких умовах, бо росіяни значно посилили бомбардування прифронтових районів.

Поліція евакуйовує цивільних. Фото: Нацполіція

Поліція евакуйовує цивільних. Фото: Нацполіція

Поліція евакуйовує цивільних. Фото: Нацполіція

Поліція евакуйовує цивільних. Фото: Нацполіція

Поліція евакуйовує цивільних. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Сумська ОВА рекомендувала жителям області утримуватися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від державного кордону. Чиновники заявили, що відвідування кладовищ у цій зоні може бути небезпечним.

Джерело: Ракурс


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