путін блефує про можливість ядерного удару. Фото:

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Російський диктатор володимир путін блефує про можливість застосування ядерної зброї.

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Очільник країни-агресора нічого не виграє від ядерного удару, а лише програє — всі його партнери в Африці, Латинській Америці та Китай відвернуться від росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає LRT.

Він нічого не виграє від цього, але все втрачає. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай явно підтримує росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж швидше на боці путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить, — розповів він.

При цьому литовський дипломат зазначив, що деякі провідні держави займають таку позицію, що може бути згубною. Цей шлях зазначив Ландсбергіс, «може призвести до справжнього конфлікту вже за межами України, до нього можуть бути залучені інші країни».

Нагадаємо, 6 травня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки вважають безвідповідальною риторику російського керівництва, яке анонсувало навчання з використанням тактичної ядерної зброї. Водночас у Вашингтоні не вбачають ознак підготовки до її застосування у війні проти України.

Джерело: LRT