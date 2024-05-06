США не бачать ознак того, що рф може застосувати ядерну зброю в Україні

У США наразі не вважають, що рф може застосувати ядерну зброю, фото:

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Офіційний Вашингтон вважає безвідповідальною риторику керівництва рф, яке сьогодні, 6 травня, анонсувало навчання з використанням тактичної ядерної зброї.

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Водночас у США не вбачають ознак підготовки до її застосування у війні проти України. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє агентство «Укрінформ».

Риторика росії — ядерна риторика — є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту, — наголосив він.

За словами Міллера, США не бачать підстав, щоб змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Він також наголосив, що США «не вбачають жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю в Україні».

Раніше сьогодні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи в ефірі національного телемарафону новину про наміри рф провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що ядерний шантаж — це стабільна практика режиму російського диктатора володимира путіна.

Наразі чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Уся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ, — наголосив він. — Ядерний шантаж — це стабільна практика режиму путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає.

Джерело: «Укрінформ»