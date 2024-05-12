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Ракурс
У Броварах утікач кинув гранату в поліцейських. Фото:

У Броварах утікач кинув гранату в поліцейських, є поранені (ФОТО)

12 тра 2024, 08:50
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Вибух прогримів у центрі міста Бровари на Київщині.


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Інцидент трапився ввечері 11 травня на бульварі Незалежності у районі магазину «Червоний маркет». Постраждали двоє осіб, один з них співробітник поліції. Про це міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив у Telegram.

Згодом поліція Київської області поінформувала у Facebook, що подія сталася близько 21.00, а вибухнула граната. Зазначається, що правоохоронці отримали виклик про хуліганські дії. Коли вони прибули на місце виклику, то невідомий зловмисник почав тікати й кинув гранату у бік правоохоронця, який його наздоганяв. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник.

Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

У Броварах утікач кинув гранату в поліцейських, є поранені. Фото: Нацполіція

У Броварах утікач кинув гранату в поліцейських, є поранені. Фото: Ігор Сапожко

Нагадаємо, у Львові під час демонтажу даху натрапили на боєприпас часів Другої світової війни — ручну гранату Ф-1. Знищили застарілий боєприпас сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Ракурс


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