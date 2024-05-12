ТЦК надіслав повістку ветерану, який втратив обидві ноги на війні. Фото:

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Ракурс

Територіальний центр комплектування надіслав повістку ветерану, який втратив обидві ноги на війні.

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У Києві ветеран війни отримав повістку від Деснянського ТЦК. Запрошення відвідати військкомат військові йому просто приклеїли до квитанції за комунальні послуги. Сам ветеран війни та громадський активіст Олег Симороз обурений цим. Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі X.

Військовий стверджує, що півроку майже щодня ходив до ТЦК. Там його виключили з військового обліку.

І це попри те, що я півроку ходив туди як на роботу і штамп у моєму військовому квитку про виключення з військового обліку ставили вони ж, — зазначив він.

За словами ветерана, зараз він перебуває за кордоном на протезуванні, але «прийде в гості» після повернення.

Симороз зауважив, що якщо працівники ТЦК не дивляться у справу особи, якій надсилають повістку, то їх можна замінити на онлайн-ботів. Самих військкомів він пропонує відправити у бойові підрозділи, «бо дивлюсь, ви щось дуже втомились служити у теплому київському кабінеті».

Нагадаємо, 5 травня на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. У ТЦК заявили, що стався епілептичний напад, а врятувати військовозобов’язаного не вдалося.

Рідні ж вважають військкомів винними у смерті чоловіка.