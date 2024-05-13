Секретна база російської ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл

https://racurs.ua/ua/n195286-sekretna-baza-rosiyskoyi-ppo-na-gori-ay-petri-v-krymu-potrapyla-pid-obstril.html

Ракурс

«Секретна» база російської ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл.

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Як пише російський ТГ-канал Astra, військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о 6.00.

Військова база зазнала пошкоджень, також загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант, стверджує «Астра».

Також є поранені, їхня кількість уточнюється.

У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів.

Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше «Крим. Реалії». Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

3-й радіотехнічний полк — військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС РФ. Сформовано у 2014 році після окупації Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.