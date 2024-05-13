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Ракурс
Режисер серіалу "Слуга народу" почав заробляти на постачанні електроенергії

Режисер серіалу «Слуга народу» почав заробляти на постачанні електроенергії (ВІДЕО)

13 тра 2024, 22:14
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Від «Слуги народу» — до виробництва БПЛА та продажу електроенергії. Олексій Кірющенко долучався до проєктів студії «Квартал 95»: «Свати», «Папік», «Слуга народу».


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А потім почав займатись бізнесом. Наприклад, Кірющенко отримав 49% у компанії «Ел-енерго», а разом із ними — бюджетні замовлення на близько 750 мільйонів. А ще — долю у компанії, що виробляє БПЛА, які закуповують для військових. Тепер режисер «Слуги народу» отримує мільйони з бюджету як бізнесмен, повідомляє у новому розслідування Bihus.Info

Як з’ясували журналісти, після того, як режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Кірющенко став співвласником компанії «Ел-енерго», його фірма почала отримувати замовлення на мільйони гривень від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії.

Наразі найбільша угода укладена з КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди — 521 млн грн. Строк виконання — до кінця року.

Журналісти запитали напряму у Кірющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися.

На пряме запитання про компанію «Ел-енерго» і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він — не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки:

Ви продаєтеся, ви наркотики нюхаєте, ви асоціальний елемент… Вас трясе, ви брешете, у вас очі брехливі, у вас руки та коліна тремтять, тому що ви обманюєте.

Джерело: Ракурс


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