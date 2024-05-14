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Ракурс
Рашисти 14 травня завдали ударів по Харкову, фото: ДСНС

Наслідки російських обстрілів Харкова показала ДСНС (ФОТО)

14 тра 2024, 19:31
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Російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали масованих ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова, є постраждалі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зафіксовані такі наслідки:

  • внаслідок влучання безпосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій; за іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв. м, а також загоряння трави на відкритій території;
  • пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки.

Є постраждалі. Всього до ліквідації пожеж залучено понад 80 рятувальників та 15 одиниць техніки, — зазначають у ДСНС.

Рашисти 14 травня завдали ударів по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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