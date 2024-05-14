Рашисти 14 травня завдали ударів по Харкову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195326-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-harkova-pokazala-dsns-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали масованих ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова, є постраждалі.

.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Зафіксовані такі наслідки:

внаслідок влучання безпосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій; за іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв. м, а також загоряння трави на відкритій території;

пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки.