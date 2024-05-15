Блінкен зіграв на гітарі та заспівав у підземному барі Києва

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Держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв на гітарі та заспівав пісню Rockin' in the Free World в одному з барів Києва під час свого візиту в Україну, який відбувається 14−15 травня.

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З вами Сполучені Штати, з вами більша частина світу. І вони борються не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами, — сказав він перед імпровізованим виступом.

У мережі неоднозначно сприйняли виступ держсекретаря США у пабі.

У той самий час, коли росія атакує Харківщину, та інші регіони, і українці просять дати їм хоч кілька систем ППО, щоб там не вмирали люди. Хоч два «Патріота» з понад 50, які має США, — написала дописувчка Тетяна Висоцька.

В США на гітарний виступ Блінкена в барі з піснею Rockin' in the Free World відреагували також дуже бурхливо і дуже по-різному. Про це пише кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.

14 травня Блінкен із колегою Дмитром Кулебою пообідали у «Ветерано Піца» в центрі Києва. Згодом Блінкен час свого візиту у Києві виступив в Київському політехнічному інституті.

Ваші військові протистоять найбільшій загрозі трансатлантичній безпеці з часів завершення холодної війни, зауважив державний секретар США. Він підкреслив, що українські оборонці мають багато бойового досвіду ведення сучасної війни.

Вам є чому навчити Альянс, і НАТО буде більш безпечним, якщо ваша армія буде на нашому боці, — зазначив Блінкен.

Він також запевнив, що під час Вашингтонського саміту НАТО в липні будуть зроблені «відчутні кроки» для посилення ролі Альянсу в розбудові стійких і дієздатних сил в Україні та проведення необхідних реформ, які інтегрують Україну в Альянс.

Ми наближаємо Україну до НАТО, а потім до вступу в Альянс. Ми зробимо так, щоби міст України до НАТО був міцним і добре освітленим, — наголосив Блінкен.

Він також зауважив, що євроатлантична інтеграція України буде посилена взаємодоповнюючими двосторонніми угодами у сфері безпеки.