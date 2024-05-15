СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які працювали у медіапроєкті рф

https://racurs.ua/ua/n195346-u-kyievi-zatrymaly-soratnykiv-medvedchuka-yaki-pracuvaly-u-mediaproiekti-rf.html

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У Києві викрили підпільний осередок проросійського проєкту «Другая Украина» Віктора Медведчука.

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СБУ зазначає, що в столиці працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями. Її учасники поширювали контент, який дискредитував Сили оборони і закликав скласти зброю.

Готові матеріали відправляли Денису Жарких — колишньому ведучому медведчуківських каналів і директору «Другой Украины». За кожне відео з росії пересилалися кошти.

У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики. Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з росії.

Після розгляду Жарких давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті. Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких — сайт «Другая Украина», сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.

За кожне відео учасники групи отримували гроші з росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації «Другая Украина».

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи — директор організації «Другая Украина» Денис Жарких.