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У ЄС погодили заборону доступу до пропагандистських ресурсів рф, серед яких офіційне видання уряду росії
У ЄС погодили заборону чотирьох пропагандистських ресурсів рф, серед яких офіційне видання уряду росіїhttps://racurs.ua/ua/n195348-u-ies-pogodyly-zaboronu-chotyroh-propagandystskyh-resursiv-rf-sered-yakyh-oficiyne-vydannya.htmlРакурс
Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території всіх країн ЄС доступу до чотирьох пропагандистських ресурсів рф:
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- Voice of Europe;
- РИА Новости;
- «Известия»;
- «Российская газета».
Про це 15 травня повідомив у Твіттер редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.
«Российская газета» є офіційним друкованим виданням уряду рф.