У ЄС погодили заборону доступу до пропагандистських ресурсів рф, серед яких офіційне видання уряду росії

https://racurs.ua/ua/n195348-u-ies-pogodyly-zaboronu-chotyroh-propagandystskyh-resursiv-rf-sered-yakyh-oficiyne-vydannya.html

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Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території всіх країн ЄС доступу до чотирьох пропагандистських ресурсів рф:

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Voice of Europe;

РИА Новости;

«Известия»;

«Российская газета».

Про це 15 травня повідомив у Твіттер редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

«Российская газета» є офіційним друкованим виданням уряду рф.