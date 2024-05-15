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У ЄС погодили заборону доступу до пропагандистських ресурсів рф, серед яких офіційне видання уряду росії

У ЄС погодили заборону чотирьох пропагандистських ресурсів рф, серед яких офіційне видання уряду росії

15 тра 2024, 13:54
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Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території всіх країн ЄС доступу до чотирьох пропагандистських ресурсів рф:


.

  • Voice of Europe;
  • РИА Новости;
  • «Известия»;
  • «Российская газета».

Про це 15 травня повідомив у Твіттер редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

«Российская газета» є офіційним друкованим виданням уряду рф.

Джерело: Ракурс


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