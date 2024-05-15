Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: ДСНС

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Ракурс

Ракетний удар по Миколаєву 15 травня здійснила російська армія.

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Після прильоту виникла пожежа — горіла територія станції технічного обслуговування в одному з районів міста. Зайнялася будівля та припарковані поруч автомобілі. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що загоряння сталося на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. Від ДСНС залучались 42 вогнеборці, вісім одиниць техніки, тактичний робот Magirus Wolf R1 та два автомобілі для підвозу води.

Нагадаємо, 15 травня вдень російська армія атакувала Дніпро. Попередньо відомо про двох загиблих, є поранені. У районі Дніпра оборонці неба збили керовану авіаційну ракету Х-59/69.