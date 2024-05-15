Затриманий на місці нападу. Фото: ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n195363-im-ya-napadnyka-na-fico-nazvaly-slovacki-zmi.html

Ракурс

Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоїв пенсіонер.

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До стрілянини в місті Гандлова може бути причетним 71-річний письменник Юрай Цінтула, який є засновником літературного клубу в місті Левіце. У 2016 році він працював у приватній охоронній фірмі. Про ймовірного нападника з різними подробицями повідомляють новинний портал Aktuality й телеканал Joj.

ЗМІ також зазначають, що син чоловік «шокований ситуацією». Він відмовився розповідати про те, чи його батько був проти Фіцо, зазначивши лише, що «він за нього не голосував». Також він заперечив, що Юрай Цінтула коли-небудь відкрито говорив про плани нападу чи вбивства політика.

За інформацією Aktuality, нападник був творчою людиною, видав кілька поетичних збірок. Одного разу, коли він був на роботі, на нього самого здійснили напад.

Водночас офіційно поліція Словаччини не називає імені підозрюваного у нападі на Фіцо.

Нагадаємо, команда прем'єр-міністра Роберта Фіцо заявила, що глава уряду дістав множинні поранення під час замаху. Зараз він перебуває в небезпечному для життя стані, а «найближчі кілька годин стануть вирішальними». У прем'єр-міністра Словаччини стріляли після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Посадовець міг отримати дві−три кулі у живіт та груди.

Джерела: Aktuality, Joj