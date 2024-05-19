Україна вночі відбивалася від «Шахедів». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n195468-ukrayina-vnochi-vidbyvalasya-vid-shahediv-vsi-voroji-cili-znyschyly.html

Ракурс

Масовану атаку «Шахедів» вночі відбивали захисники українського неба.

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Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Ворог запускав БпЛА із районів Приморсько-Ахтарськ та Курської області російської федерації. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Збивати російські дрони взялися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Як наслідок — всі 27 безпілотників були знищені.

Дрони збивали над територіями восьми областей — Київської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Вінницької, Житомирської, Черкаської та Херсонської.

Нагадаємо, 18 травня росіяни атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з районів Приморсько-Ахтарська та Курська. У Повітряних силах заявили про знищення всіх БпЛА.