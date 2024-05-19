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Ракурс
Карта: DeepState

Окупанти масовано били по логістичних шляхах на Луганщині — ОВА

19 тра 2024, 11:20
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Російські окупанти продовжують нищити Луганську область.


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За добу, 18 травня, ворожа армія обстріляла кожне деокуповане село на Луганщині, де ще є мирні мешканці. Основний удар припав на логістичні шляхи. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що майже 30 вибухів прогриміли у Невському та Новолюбівці. Було зруйновано три житлові будинки та адміністративні будівлі.

Також в ОВА повідомили про обстріл Макіївки — росіяни стріляли з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню «Град».

Карта: DeepState

Нагадаємо, російська армія зрівнює із землею місто Вовчанськ у Харківській області. Місцева поліція заявляє, що таких руйнувань, як зараз, Вовчанськ не зазнавав навіть у 2022 році.

Джерело: Ракурс


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