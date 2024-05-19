Порт у Новоросійську. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195475-suputnyk-zrobyv-foto-naslidkiv-udariv-bpla-po-novorosiysku.html

Ракурс

Порт у Новоросійську був успішно атакований українськими дронами вночі 17 травня.

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У мережі вже з’явилися супутникові знімки. З космосу вдалося зафіксувати пошкодження на території морського торговельного порту, де після ударів виникла пожежа. Про це 19 травня повідомила «Радіо Свобода».

На світлинах зафіксоване пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ «ІПП». Це підприємство займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії.

Нагадаємо, 17 травня дрони Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, нафтопереробний завод, нафтовий термінал та електропідстанції.

Після вибухів у Новоросійську було знеструмлено порт. Під час масованої атаки на місто пролунало понад 30 вибухів, а російська влада заявляла про «знешкодження» 10 безпілотників.

Джерело: «Радіо Свобода»