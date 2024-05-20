У тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи

https://racurs.ua/ua/n195497-u-tymchasovo-okupovanomu-lugansku-prolunaly-potujni-vybuhy-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Луганську вранці 20 травня пролунав вибух

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В одному із районів спостерігається задимлення. Відео вибухів опублікували місцеві пабліки.

За попередніми даними, удар було завдано по колишній Луганській академії внутрішніх справ (селище Ювілейне), де базувалися російські війська.

Чекаємо на офіційну інформацію.