Гібридну систему ППО створили в Україні на базі ЗРК «Оса». Фото:

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Ракурс

Нестачу боєприпасів до ППО в Україні намагаються компенсувати нестандартними розробками.

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Зокрема, умільці установили на зенітний ракетний комплекс «Оса-АКМ» авіаційні ракети малої дальності Р-73. Ці боєприпаси замінили штатні ЗУР 9М33М3. У рамках модернізації на систему встановили авіаційні пускові пристрої АПУ-73 для нових ракет, а також відповідне обладнання для наведення та захоплення цілі. Про це повідомив військово-технічний портал Defence Blog.

Зазначається, що таким чином намагаються компенсувати неcтачу штатних зенітних ракет для ЗРК «Оса».

Також повідомляється, що свого часу українські та західні спеціалісти адаптували самохідну пускову установку зенітно-ракетної систем «Бук» до американських ракет RIM-7 Sea Sparrow.

Фахівці вважають, що такі гібридні ЗРК можуть бути ефективними проти російських БпЛА типу «Шахед», крилатих ракет чи якихось інших цілей поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, в Україні розробили унікальний безпілотник «Джміль-90», який може бути як пілотованим, так і безпілотним. Цей гігантський БПЛА можна використовувати для доставки боєприпасів та зброї на фронт, або ж оснастити ракетним озброєнням.

Джерело: Defence Blog