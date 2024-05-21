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Ракурс
Бійці НГУ спопелили російський «танк-сарай». Скріншот з відео

Гвардійці знищили російський «танк-сарай» на Донбасі (ВІДЕО)

21 тра 2024, 12:19
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Російський «танк-сарай» було знищено на Донбасі українськими захисниками.


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По ворожій цілі, яка була захищена конструкціями з усіх боків, відпрацювали бійці 2-го батальйону бригади «Рубіж» НГУ. Сталося це на Лиманському напрямку. Про це 21 травня Національна гвардія України повідомила у Telegram.

Чергове диво російської техніки рухалося в напрямку українських позицій на Лиманському напрямку і було швидко підсмажене, — йдеться у підписі до відео.

Раніше в мережі з’явилася інформація, що росіяни створюють нові так звані танки-сараї, які додатково захищені конструкціями, які повністю прикривають машину від атак FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що російська армія почала захищати свої системи ППО так званими мангалами. Зокрема, в мережі показали, як ворог захищає елементи зенітного ракетного комплексу «Бук» протидроновою конструкцією на ракетах. Фахівці припускали, що така конструкція може врятувати ракети від БПЛА, які використовують «скиди» для ураження цілей.

Джерело: Ракурс


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