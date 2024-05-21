Бійці НГУ спопелили російський «танк-сарай». Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n195534-gvardiyci-znyschyly-rosiyskyy-tank-saray-na-donbasi-video.html

Ракурс

Російський «танк-сарай» було знищено на Донбасі українськими захисниками.

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По ворожій цілі, яка була захищена конструкціями з усіх боків, відпрацювали бійці 2-го батальйону бригади «Рубіж» НГУ. Сталося це на Лиманському напрямку. Про це 21 травня Національна гвардія України повідомила у Telegram.

Чергове диво російської техніки рухалося в напрямку українських позицій на Лиманському напрямку і було швидко підсмажене, — йдеться у підписі до відео.

Раніше в мережі з’явилася інформація, що росіяни створюють нові так звані танки-сараї, які додатково захищені конструкціями, які повністю прикривають машину від атак FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що російська армія почала захищати свої системи ППО так званими мангалами. Зокрема, в мережі показали, як ворог захищає елементи зенітного ракетного комплексу «Бук» протидроновою конструкцією на ракетах. Фахівці припускали, що така конструкція може врятувати ракети від БПЛА, які використовують «скиди» для ураження цілей.