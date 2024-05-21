Техніки ЗСУ навчилися обслуговувати винищувачі F-16. Фото:

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Навчання з обслуговування винищувачів F-16 в Нідерландах пройшли 10 українських військових.

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Українських техніків навчили обслуговувати всі важливі для пілота винищувача складові — шолом, парашути на борту та кисневі системи. Також вони навчилися складати і перевіряти комплект виживання, який дозволяє льотчику залишатися живим кілька днів після аварійної посадки. У комплекті, зокрема, є їжа і ліки. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Зазначається, що програму з навчання техніків розробив Кластер обладнання для безпеки польотів.

В оборонному відомстві наголосили, що такі навчання дуже важливі, бо пілоти F-16 фактично віддають своє життя в руки військових, які обслуговують винищував.

У той момент, коли вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей, — розповів один із співробітників кластера.

Як відомо, Нідерланди пообіцяли передати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Також ці види літаків Повітряним силам передадуть Данія, Норвегія та Бельгія.

Нагадаємо, 10 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що отримали від Чехії перший тренажер винищувача F-16. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти в одній із бригад тактичної авіації.