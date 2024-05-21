У Криму окупанти розподілили між учасниками війни проти України 1,5 тис. земельних ділянок

Окупанти роздають рашистам землю корінних жителів Криму

https://racurs.ua/ua/n195544-u-krymu-okupanty-rozpodilyly-mij-uchasnykamy-viyny-proty-ukrayiny-1-5-tys-zemelnyh-dilyanok.html

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На території тимчасово окупованого Криму, у Сакському та Чорноморському районах, вже сформовані та розподілені між учасниками загарбницької війни проти України чотири земельні масиви.

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Вони включають 1,5 тис. земельних ділянок, котрі належали місцевим корінним мешканцям, але через махінаціями з російськими паспортами та документацією не були «належно оформлені». Про це сьогодні, 21 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають допомогти зупинити свавілля ворога, повідомивши про злочини окупантів чи колаборантів до анонімного чат-бота.