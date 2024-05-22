САП спільно з Нацполіцією прийшли з обшуком в НАБУ, - Бутусов

https://racurs.ua/ua/n195577-sap-spilno-z-nacpoliciieu-pryyshly-z-obshukom-v-nabu-butusov.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Нацполіцією 22 травня проводить обшуки у співробітника НАБУ.

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Про це повідомив у соцмережах журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів, що з санкції очільника САП Клименка прокурори та співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки в одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям. Підстава для обшуку: справа про розголошення даних досудового розслідування.

Співробітники НАБУ відверто шоковані, що керівник САП Клименко, сам колишній детектив НАБУ, залучив до дій проти НАБУ ДСР Нацполіціі — один з найкорумпованіших правоохоронних підрозділів, який виконує команди всесильного заступника голови офісу президента Олега Татарова — який свого часу був одним з підозрюваних у справі НАБУ, — написав Бутусов.

Журналіст зазначає, що підрозділ агентів під прикриттям — найбільш таємний у НАБУ, і те, що Клименко фактично надав поліції та Татарову доступ до багатьох матеріалів роботи цього підрозділу, повинно мати серйозні підстави.

Акція САП, на думку Бутусова, продемонструвала конфлікт між двома антикорупційними органами, наслідки якого тепер будуть непередбачуваними, оскільки справа може зачепити багатьох керівників держави.

Він попереджає, що обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці Антикорупційного бюро.

Нагадаємо, також цього дня колишній заступник голови ОП Андрія Єрмака Андрій Смирнов отримав підозру.