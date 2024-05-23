У перетині кордону щодня відмовляють близько 250 українським чоловікам

https://racurs.ua/ua/n195602-u-dpsu-povidomyly-skilkoh-cholovikiv-schodnya-zavertaut-z-kordonu.html

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У перетині кордону щодня відмовляють близько 250 українським чоловікам.

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З 18 травня ми перевіряємо наявність військово-облікового документа у певних категорій громадян. Відносно цих категорій громадян були відмови, бо не всі мали цей документ при собі і підтвердження відстрочки від призову. Зокрема, це стосувалось осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, — зазначив на брифінгу 23 травня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, його слова цитує «Радіо Свобода».

За даними Демченка, «станом на зараз прикордонники щодня відмовляють у перетині близько 200−250 чоловікам, які не підпадають під категорії пропуску». До цього, додав він, прикордонники в середньому відмовляли у перетині кордону десь 150−200 особам.

Прикордонники не враховують додаток «Резерв+" при перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.