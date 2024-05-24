Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії

https://racurs.ua/ua/n195625-bayden-propustyt-samit-myru-u-shveycariyi-prypuskaie-bloomberg.html

Ракурс

Президент США Джо Байден, найімовірніше, пропустить Саміт миру у Швейцарії наступного місяця, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

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Цей захід американський президент має відвідати разом з акторами Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками, повідомляє Bloomberg.

А це для нього дуже важливо, адже рейтинги наразі показують перевагу Дональда Трампа, — пише видання.

Тож після зустрічі G-7 в Італії Байден полетить не у Швейцарію, як деякі інші лідери «Групи семи», а в Лос-Анджелес. І віцепрезидентки США Камали Гарріс, як пише видання, на «українському» саміті також не буде.

Це також відображає ширший песимізм щодо саміту, — зауважує Bloomberg.

Журналісти вважають: це рішення підкреслює, що він все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в хитких штатах напередодні листопадових виборів та відображає ширший песимізм щодо цієї конференції. Однак, близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні.

Напередодні радник Байдена з нацбезпеки Джек Салліван зазначив, що наразі «немає жодних оголошень» щодо приїзду Байдена на саміт.

Загалом близько 70 країн візьмуть участь на тому чи іншому рівні, включаючи прем'єр-міністра Канади Трюдо та канцлера Німеччини Шольца. Україна та її союзники не хочуть взаємодіяти з Москвою доти, доки не буде широко узгоджений набір принципів, які визначатимуть будь-яке майбутнє мирне врегулювання. Швейцарський саміт був задуманий як перший крок до цієї мети.